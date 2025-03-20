الريبل وهيئة SEC الأمريكية: هل انتهت الدعوى القضائية حقا أم أن مازال هناك المزيد؟

بعد سنوات من الجدل القانوني بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أعلن “براد غارلينغهاوس” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، أن الهيئة أسقطت استئنافها، مما يعني أن القضية قد انتهت رسميا.

هذا الإعلان أثار حماس مجتمع XRP، لكن بعض الخبراء يرون أن المسألة لم تُغلق تماما بعد.

المحامي “جيريمي هوجان”، الذي تابع القضية لسنوات، أشار إلى أن الجزء الأصعب قد انتهى، لكن لا تزال أمام شركة الريبل عدة خيارات، من بينها مواصلة استئنافها للعقوبة البالغة 125 مليون دولار، أو التوصل إلى تسوية مع الهيئة، أو ببساطة دفع الغرامة والمضي قدما.

من جانبه، وصف المحامي “فريد ريسبولي” أي استئناف جديد بأنه مقامرة غير ضرورية، محذرا من أن محكمة الاستئناف قد تحكم ضد شركة الريبل، مما قد يضر بسمعتها.

كما أشار إلى أن التشريع الفيدرالي قد يؤدي إلى إلغاء الخسارة بالكامل، وأن الشركة سبق أن أكدت التزامها بالقوانين.

ومع ذلك، يرى أن الإبقاء على خيار الاستئناف قد يكون أداة تفاوضية لتخفيض العقوبة.

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