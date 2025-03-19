تقرير: عدد مستخدمي العملات المستقرة زاد بنسبة 53% خلال عام

تام شمس - الأربعاء 19 مارس 2025 12:46 مساءً - أظهر تقرير مشترك لمنصّتي تحليل البيانات "Artemis" و"Dune" أن عدد المحافظ النشطة للعملات المستقرة ارتفع بأكثر من 50% خلال عام واحد.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "حالة العملات المستقرة 2025: العرض، التبني، واتجاهات السوق"، أن عدد العناوين النشطة ارتفع من 19.6 مليون في فبراير 2024 إلى 30 مليون في فبراير 2025، مما يمثّل زيادة سنوية بنسبة 53%.

كما أشارت منصّتا التحليل إلى أن هذا التوسّع يعكس تزايد تفاعل المستخدمين مع العملات المستقرة، حيث أضاف التقرير أنه خلال عام 2024، برزت العملات المستقرّة كجسر بين التمويل التقليدي والعملات الرقمية، مما جعلها مكونًا أساسيًا في التمويل الرقمي.

إلى جانب التبنّي المتزايد من قبل المؤسسات، تم تسليط الضوء على الاستخدام المتنامي للعملات المستقرة في المدفوعات والتمويل اللامركزي ("DeFi") وسهولة الوصول الأوسع إليها، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة عدد العناوين النشطة.

عناوين العملات المستقرة النشطة من فبراير 2024 إلى فبراير 2025. المصدر: Artemis

إجمالي المعروض من العملات المستقرة زاد بنسبة 63% خلال عام

إلى جانب الزيادة في عدد العناوين النشطة، ارتفع أيضًا إجمالي المعروض من العملات المستقرة، حيث أبرز التقرير أنه في فبراير 2024، بلغ إجمالي المعروض من العملات المستقرة 138 مليار دولار، بينما وصل إلى 225 مليار دولار في فبراير 2025، مما يمثل نموًا بنسبة 63% على أساس سنوي.

وعلى عكس الأصول الرقمية الأخرى، تحافظ العملات المستقرة على قيمة تبلغ 1 دولار لكل وحدة، مما يعني أن قيمتها السوقية تساوي تقريبًا إجمالي معروضها.

يوضح الرسم البياني نمو العملة المستقرة من فبراير 2024 إلى فبراير 2025. المصدر: Artemis

إضافةً إلى ذلك، ارتفع حجم التحويلات الشهرية للعملات المستقرة خلال نفس الفترة. ففي فبراير 2024، بلغ حجم التحويلات الشهرية 1.9 تريليون دولار، ليرتفع إلى 4.1 تريليون دولار في فبراير 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 115% على أساس سنوي.

وكان أعلى حجم تحويلاتٍ مُسجّل للعملات المستقرّة في ديسمبر 2024، وذلك عندما بلغت التحويلات 5.1 تريليون دولار، قبل أن تتراجع في عام 2025. وبشكلٍ عام، سهّلت العملات المستقرة تحويلات بقيمة 35 تريليون دولار خلال العام الماضي.

حجم التحويل الشهري للعملات المستقرة من فبراير 2024 إلى فبراير 2025. المصدر: Artemis

في حين أظهرت المؤشرات الأخرى نموًا هائلًا، لم يشهد متوسط حجم التحويلات للعملات المستقرة زيادةً كبيرة، إذ ارتفع من 676,000 دولار في عام 2024 إلى 683,000 دولار بعد عام.

ورغم ذلك، شهد هذا المؤشر ارتفاعاتٍ ملحوظة في مايو، حيث بلغ 2.6 مليون دولار، وفي يوليو عندما وصل إلى 2.2 مليون دولار، مما يشير إلى نشاط مكثف من قبل المستثمرين الكبار -"الحيتان"- أو المؤسسات المالية.

وأشار محللو "Artemis" و"Dune" إلى أن هذه التقلّبات تعكس الاستخدام الواسع للعملات المستقرة في المعاملات بين الأفراد والمؤسسات.

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