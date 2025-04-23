رئيس 'UFC' 'دانا وايت' ينضم كمستشار لـ 'VeChain' لدفع البلوكتشين نحو التيار السائد

تام شمس - الأربعاء 23 أبريل 2025 09:46 صباحاً - أعلنت منصة الطبقة الأولى من البلوكتشين التي تركز على التطبيقات الواقعية، VeChain، عن انضمام الرئيس التنفيذي لـ (UFC)، دانا وايت، كمستشارٍ رسميٍّ جديدٍ لها، بهدف تعزيز الوعي العام بتقنية البلوكتشين.

سينضم وايت، وهو أيضًا مؤسس "Power Slap"، إلى مجلس "VeChain" الاستشاري بجانب الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل، كونستانتين نوفوسيلوف، للمساهمة في تبني البلوكتشين الواقعي من خلال "الخبرة المتكاملة في التسويق الجماهيري والابتكار العلمي".

وقال وايت في بيان نُشر عبر "Cointelegraph":

"إن VeChain شريك مذهل لـ UFC وPower Slap، ويشرفني الانضمام إلى مجلسهم الاستشاري. أنا شغوف بالتقنية، ومن خلال منتجاتهم وابتكاراتهم، أتطلع للمساهمة في رفع علامتهم التجارية إلى المستوى التالي."

رئيس (UFC) دانا وايت (يسار) مع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ VeChain ساني لو (يمين). المصدر: Jeff Bottari, UFC

قد تُمثّل هذه الخطوة توسّعًا كبيرًا في نطاق وصول تقنية البلوكتشين. إذ تصل بثوث (UFC) إلى أكثر من 950 مليون أسرة حول العالم، مما يمنح VeChain فرصة كبرى للتواصل مع مستخدمين جدد.

وسيلعب وايت دورًا محوريًا في دعم مبادرة الاستدامة الخاصة بـ VeChain، وهي VeBetterDAO، وهي منصة لامركزية تحفز "الأفعال المستدامة الواقعية" من خلال رموز (DAO) التحفيزية (B3TR).

وقد أكّدت "VeChain" لـ "Cointelegraph" أن وايت لن يتلقى أي رموز من نوع (B3TR) أو VeChain (VET) كمقابل لدوره الاستشاري.

UFC تتعاون مع VeChain لإطلاق قفازات مقاتلين مرمّزة

قامت UFC بالفعل بتطبيق تقنية VeChain، من خلال دمج شرائح "الاتصال قريب المدى" (NFC) في جيل جديد من قفازات المقاتلين.

وتعليقاً على الحدث، قال ساني لو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ VeChain، لـ Cointelegraph:

"تم تنفيذ هذه التقنية لمكافحة التزوير، حيث غالبًا ما تُباع ملابس المقاتلين في مزادات لصالح الأعمال الخيرية وأغراض أخرى، لكنها تعاني من نسب تزوير مرتفعة." وأضاف:

"يجمع هذا الابتكار بين تقنيّة NFC والبلوكتشين لإثبات أصالة العناصر. إنه مثال على كيفية تقديم VeChain لمنتجات واقعية رقمية ومادية (RWA وphygital) ... كمت تجري محادثات إضافية حاليًا مع UFC، ومؤسسة UFC، وشركاء آخرين لتوفير فرص جديدة لـ VeChain ونظام تطبيق VeBetter البيئي".

مُشيرًا إلى أن التفاصيل ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة. =