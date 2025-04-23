'Raydium' تُطلق 'LaunchLab' لمنافسة 'Pump.fun' في سوق عملات الميم

تام شمس - الأربعاء 23 أبريل 2025 11:16 صباحاً - أطلقت الشركة المشغّلة لمنصة "Raydium" المبنية على شبكة "Solana" بروتوكولها الجديد المخصص لإطلاق عملات الميم، LaunchLab، والذي يهدف لمنافسة "Pump.fun".

جاء إطلاق "LaunchLab" في 16 أبريل، بعد شهرٍ واحد من إنهاء "Pump.fun" شراكتها مع راديوم، عندما نُقلت عمليات تحويل التوكنات من مجمّعات "راديوم" إلى منصتها اللامركزية الجديدة "PumpSwap".

وستستفيد "LaunchLab" من مجمّعات السيولة الخاصة بـ "راديوم"، بهدف إزاحة "Pump.fun" من موقع الريادة كمنصّة الإطلاق الأولى لعملات الميم على شبكة سولانا.

وقالت "راديوم" إن "LaunchLab" تمنح المستخدمين القدرة على تخصيص منحنيات تسعير توكناتهم دون رسوم انتقال، بينما تُنقل التوكنات التي تجمع 85 عملة (SOL) — أي ما يعادل حاليًا 11,150 دولارًا — مباشرة إلى نظام AMM الخاص بـ Raydium. ووفقًا لمنصّة "LaunchLab"، فقد تجاوز نحو 10 توكنات هذا الحد بالفعل.

وقد أشارت "راديوم" إلى أن إطلاق التوكنات على المنصّة مجاني، ويُمكن للمبدعين الاشتراك لكسب 10% من رسوم التداول من مجمّع (AMM) بعد الترقية.

تُحدد رسوم التداول على LaunchLab بنسبة 1%، وسيُخصص 25% من هذه الرسوم لإعادة شراء توكن (RAY).

وأدى الخبر إلى ارتفاع سعر توكن (RAY) بنسبة 14% تقريبًا، ليصل إلى 2.41 دولار بعد أربع ساعات من الإعلان، قبل أن يتراجع إلى 2.21 دولار عند كتابة الخبر، وفقًا لبيانات CoinGecko.

PumpSwap تسجّل أرقامًا قياسية

سجّلت "PumpSwap" رقمًا قياسيًا في حجم التداول اليومي لخمسة أيام متتالية، بعد أن بلغت قيمة التداول 460 مليون دولار في 17 أبريل.

وتجاوز هذا الرقم بصعوبة حجم التداول المُسجل في 16 أبريل، والذي بلغ 454.9 مليون دولار، ما يجعله اليوم الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه المنصة حاجز الـ400 مليون دولار.

وقد بلغ إجمالي حجم التداول على "PumpSwap" منذ إطلاقها في 22 مارس نحو 7.3 مليار دولار، بحسب بيانات DefiLlama.