رجل من كاليفورنيا يُدان ببيع مخدرات عبر الانترنت المظلم وغسل الأموال عن طريق البيتكوين

أُدين رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد استخدامه البيتكوين لغسل الأرباح الناتجة عن بيع المخدرات (MDMA) عبر الإنترنت المظلم، في قضية قادتها السلطات الفيدرالية ضمن “عملية كريبتو رانر”، والتي سلطت الضوء على تزايد استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية.

اعترف “جون خو”، البالغ من العمر 29 عام من سان فرانسيسكو، بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال بشكل غير مرخص وغسل الأموال.

وأظهرت التحقيقات أنه استورد المخدرات من ألمانيا وباعه عبر منصات الإنترنت المظلم مقابل البيتكوين.

قام بعد ذلك بغسل الأموال عبر شبكة معقدة من الحسابات المصممة لإخفاء مصدرها، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى ملاحقته.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه “خو” اتهامات منفصلة في كاليفورنيا تتعلق بالاستيراد غير القانوني لمواد محظورة.

بدأت “عملية كريبتو رانر” في نوفمبر 2022، بقيادة وزارة العدل الأمريكية وجهاز الخدمة السرية، واستهدفت الأفراد والشركات التي تستخدم العملات المشفرة في معاملات غير قانونية.

وأسفرت التحقيقات عن اعتقالات عديدة، منها 21 شخص في عام 2022 بتهم تشمل الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال عبر العملات المشفرة.

وفقا لشركة “Chainlysis”، تم غسل أكثر من 40 مليار دولار عبر العملات المشفرة في عام 2024، متجاوزا الرقم القياسي السابق لعام 2023.

كما أشار تقرير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تجار المخدرات باتوا يعتمدون بشكل متزايد على العملات المشفرة لتجاوز الرقابة المالية التقليدية، فيما تلجأ عصابات المخدرات الدولية، بما في ذلك العصابات المكسيكية، إلى شبكات غسل أموال صينية لتصفية الأرباح عبر الأصول الرقمية.

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