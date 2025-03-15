شركة “بلاك روك” تستأنف عمليات شراء البيتكوين لصندوق IBIT

شركة "بلاك روك" تستأنف عمليات شراء بيتكوين لصندوق IBIT

استأنفت شركة “بلاك روك” شراء البيتكوين بشيك جديد بقيمة 25 مليون دولار، في خطوة عززت التفاؤل في سوق العملات المشفرة، خاصة مع تجاوز البيتكوين حاجز 84,000 دولار واستقراره عند 85,000 دولار.

بعد فترة من التدفقات الخارجية من صندوق IBIT وصناديق البيتكوين الأخرى، تحول النهج وتلقت هذه الصناديق مزيد من الاهتمام الاستثماري ما رفع مشتريات الصندوق وساهم في زيادة التدفقات الواردة، ما يشير إلى عودة الزخم الاستثماري.

رغم هذا التفاؤل، تظل الأسواق حذرة، خاصة مع استمرار ما يُعرف بـ “حرب الرسوم الجمركية”، إلا أن تأثيرها على البيتكوين كان محدود حتى الآن، حيث اختبر سعر البيتكوين مستوى 80,000 دولار عدة مرات دون القدرة على كسره والارتفاع فوقه.

في المقابل، يرى المحللون أن أي تقدم في القضايا التجارية قد يؤدي إلى تراجع حاد قد تصل قيمة التراجع إلى 5000 دولار أو أكثر.

حاليا، هناك العديد من العوامل التي تدعم الاتجاه الصاعد، من بينها خطة “مايكل سايلور” الاستثمارية بقيمة 21 مليار دولار، والتي قد تُحدث تغيير جذري في السوق إذا نجحت.

الأسواق تميل إلى التحرك بسرعة عند زوال الخوف، ويبدو أنها بانتظار محفز قوي للانطلاق مجددا.

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