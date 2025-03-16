هل تستعد حيتان XRP لنهاية دعوى الريبل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؟

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تزايدت التكهنات بشأن قرب انتهاء دعوى شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، خاصة بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات وإقالة رئيس الهيئة السابق، “غاري جينسلر”.
وقد تعززت هذه التوقعات بعد قرارات الهيئة بإسقاط قضايا ضد شركات كبرى مثل “كوين بيس” و”كونسينسيس” و”كراكن”، ما دفع بعض المحامين للتساؤل عن إمكانية تسوية القضية لصالح الريبل.
ورغم تعقيد الدعوى التي استمرت لأربع سنوات والعقوبة المفروضة على شركة الريبل العام الماضي، يرى بعض الخبراء أن القضية قد تكون اقتربت من الإغلاق.
في حال حدوث ذلك، قد ينعكس الأمر بشكل كبير على سعر XRP، التي ارتفعت بالفعل بأكثر من 10% مع التطورات السياسية والتنظيمية الأخيرة.
شهدت الحيتان نشاط لافت خلال الأشهر الماضية، حيث قامت في فبراير بتصفية جزء من حيازاتها، مما أدى إلى انخفاض السعر إلى 2 دولار.
لكن مؤخرا أشار المحلل “علي مارتينيز” أشار إلى تحول ملحوظ في استراتيجية الحيتان، إذ اشترت هذه الفئة من المستثمرين أكثر من 150 مليون XRP خلال يومين فقط، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت تستعد لنهاية القضية المرتقبة منذ ديسمبر 2020.
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