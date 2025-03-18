الذهب يصل إلى مستوى 3 آلاف دولار: لماذا يزدهر الذهب ويرتفع بينما تتراجع عملة البيتكوين؟

سجل الذهب ارتفاع غير مسبوق متجاوز حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، مما يعكس تحول واضح في معنويات المستثمرين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

يرى المحللون أن هذا الصعود لم يكن مفاجئ، بل جاء نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم، وزيادة الطلب على الأصول الآمنة.

خلال السنوات الثلاث الماضية، كثّفت البنوك المركزية عمليات شراء الذهب، حيث تجاوز إجمالي المشتريات 1000 طن سنويا، مما أدى إلى انخفاض المعروض المتاح في الأسواق.

في الوقت ذاته، ارتفع الطلب على الذهب المادي بشكل ملحوظ، إذ زادت المخزونات في الخزائن الرئيسية بنسبة 115% خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعكس تزايد القلق بشأن الركود الاقتصادي وعجز الميزانيات الحكومية، خاصة في الولايات المتحدة، التي بلغ إنفاقها السنوي 7 تريليون دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ أزمة الجائحة.

ما يثير الاهتمام هو استمرار ارتفاع الذهب رغم قوة الدولار الأمريكي، وهو أمر يخالف العلاقة التاريخية بينهما.

أشار “بيتر شيف”، أحد أبرز المدافعين عن الذهب، إلى أن هذه الظاهرة قد تعكس تحول في ديناميكيات السوق، حيث أصبح الذهب ملاذ آمن حقيقي بغض النظر عن حركة الدولار أو أسعار الفائدة.

في المقابل، لم يواكب البيتكوين هذا الارتفاع، رغم وصفه المتكرر بأنه “الذهب الرقمي”.

في عام 2021، كان يمكن لبيتكوين واحد شراء 36.3 أونصة من الذهب، بينما انخفض هذا الرقم اليوم إلى 27.7 أونصة، مما يشير إلى تراجع القوة الشرائية للعملة المشفرة بنسبة 24%.

يرى “شيف” أن هذه البيانات تؤكد تفوق الذهب كمخزن للقيمة، مشيرا إلى أن سجل الذهب الممتد لآلاف السنين يجعل من الصعب على البيتكوين منافسته في هذا الجانب.

كما لوحظ أن البيتكوين يتحرك بشكل وثيق مع مؤشر ناسداك، ما يجعله أقرب إلى أسهم التكنولوجيا عالية المخاطر منه إلى الذهب.

ويرى بعض المحللين أن دخول السوق التقليدي في مرحلة هبوطية قد يُعرّض البيتكوين لخسائر إضافية.

ومع ذلك، يجادل بعض الخبراء بأن العملة المشفرة لا تزال تحتفظ بدرجة من الاستقلالية، مشيرين إلى أن تاريخها القصير نسبيا لا يكفي للحكم النهائي على ارتباطها بالسوق التقليدي.

وفقا لتحليل “CryptoQuant”، تُظهر مؤشرات التقييم الرئيسية للبيتكوين، بما في ذلك نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة، أنه لا يزال في مرحلة هبوطية.

ومع استمرار تذبذب السوق، يظل السؤال مفتوح حول ما إذا كان البيتكوين سيستعيد زخمه أم أن الذهب سيظل الخيار الأول للمستثمرين في أوقات الأزمات.

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