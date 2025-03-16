ارتفاع سعر عملة TON بشكل ملحوظ وسعر البيتكوين يفقد مستوى 84 ألف دولار

شهد سعر البيتكوين أداء مستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع، محافظ على نطاق قريب من مستوى 84,000 دولار، بينما تكبدت معظم العملات الرقمية البديلة خسائر طفيفة باستثناء عملة تونكوين TON، التي تلقت دفعة إيجابية بعد الأخبار المتعلقة بـ “بافيل دوروف” مؤسس تيليغرام.

عاشت عملة البيتكوين أسبوع متقلب بدأ بانخفاض قدره 6000 دولار يوم الاثنين، مما دفعها إلى 80,000 دولار.

رغم محاولتها الحفاظ على هذا المستوى، فقد تعرضت لمزيد من الضغوط، مما أدى إلى انخفاضها يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند أقل من 77,000 دولار.

غير أن المشترين تدخلوا، مما ساعدها على التعافي تدريجيا وعودتها إلى مستوى 84,000 دولار بحلول يوم الخميس.

وعلى الرغم من بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية، استقرت العملة دون تغيير كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتم تداولها الآن حول 84,000 دولار، مع قيمة سوقية تقل عن 1.670 تريليون دولار وهيمنة تقارب 59%.

أما الحدث الأبرز في مجتمع العملات المشفرة، فقد جاء من فرنسا، حيث منحت السلطات الفرنسية جواز سفر السيد “بافيل دوروف” بعد احتجازه في أغسطس 2024، وفقا لمؤسسة تيليغرام.

أدى هذا التطور إلى ارتفاع عملة تونكوين بأكثر من 20%، ورغم بعض التراجع، لا تزال تسجل مكاسب كبيرة فوق نسبة 15 في آخر 24 ساعة.

كما حققت العملة الرقمية MNT مكاسب بنسبة 8%، وارتفعت AVAX بنسبة 3%، بينما سجلت معظم العملات الرقمية البديلة، مثل XRP وDOGE وLTC وADA انخفاض بنسب متباينة.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بمقدار 30 مليار دولار منذ ذروتها الأخيرة، لتستقر الآن تحت 2.80 تريليون دولار.

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