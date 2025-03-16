مؤسس تطبيق تيليغرام يحصل على تصريح بمغادرة فرنسا

منح القضاء الفرنسي “بافيل دوروف”، مؤسس تيليغرام، إذن لمغادرة فرنسا إلى دبي لعدة أسابيع بعد تعديل شروط إشرافه القضائي، بحسب صحيفة “لو باريزيان” نقلا عن وكالة “فرانس برس”.

وأكد مصدر مطلع أنه غادر من مطار “لو بورجيه” قرب باريس صباح اليوم بموافقة السلطات.

اعتُقل “دوروف” في أغسطس الماضي في مطار “لو بورجيه” ووُضع قيد تحقيق رسمي، لكنه أُفرج عنه بكفالة قدرها 5 مليون يورو مع منعه من مغادرة فرنسا.

يواجه “دوروف” تهم جنائية تتعلق باستخدام تيليغرام في أنشطة غير قانونية مثل توزيع مواد غير مشروعة، تسهيل الاتجار بالمخدرات، والاحتيال، فضلا عن اتهام المنصة بعدم التعاون مع الجهات القانونية.

أقر “دوروف” بوجود مشاكل في تيليغرام وتعهد بتحسين الرقابة، مشيرا إلى أنه أدرك خطورة الأمر أثناء احتجازه في باريس.

خلال استجوابه في ديسمبر، أكد أن المنصة تزيل شهريا ما بين 15 إلى 20 مليون حساب، إلى جانب مليون إلى مليوني قناة ومجموعة.

كما صرح بأن تيليغرام قدم معلومات تعريفية عن أكثر من 10,000 مستخدم في النصف الأول من عام 2024، لكن قاضي التحقيق اعتبر الرقم ضئيلا مقارنة بعدد مستخدمي التطبيق البالغ 950 مليون مستخدم.

أعلنت مؤسسة TON اليوم أن السلطات الفرنسية أعادت جواز سفر “دوروف”، مما سمح له بمغادرة البلاد، مؤكدة دعمها له والتزامه بحرية التعبير والخصوصية على الانترنت.

انعكس هذا الإعلان إيجابيا على سعر عملة تون كوين (TON)، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 19% لتصل إلى 3.5 دولار وفقا لبيانات “CoinGecko”.

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