شركة "WLFI" المدعومة من "ترامب" تشتري عملات "AVAX" و"MNT" مقابل 4 مليون دولار: التفاصيل

استحوذت شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” والتي تختصر بـ”WLFI” والمدعومة من عائلة “ترامب” على عملتي “Avalanche” و”Mantle” بقيمة 2 مليون دولار لكل منهما، رغم استمرار محفظتها في تسجيل خسائر بلغت 118 مليون دولار.

وفقا لبيانات “Arkham Intelligence”، اشترت الشركة 103911 عملة “AVAX” و2.45 مليون عملة “MNT” بعد استحواذها على 541783 عملة “SEI” يوم الخميس الماضي.

تضم محفظتها الآن 11 عملة رقمية، من بينها الايثيريوم والبيتكوين المغلف وترون ولينك وAave وENA وMOVE وONDO وSEI وAVAX وMNT.

بحسب تحليل “Lookonchain”، استثمرت “WLFI” نحو 343 مليون دولار في هذه العملات الرقمية، مع تكبدها خسائر غير محققة قدرها 118 مليون دولار، حيث تمثل الايثيريوم النسبة الأكبر من المحفظة بنسبة 58%، مسجلة خسائر بقيمة 88 مليون دولار.

جاءت هذه المشتريات بعد إتمام “WLFI” بيع عملات رقمية بقيمة 550 مليون دولار يوم الأربعاء، حيث أشار “إريك ترامب”، سفير الويب 3 للمشروع إلى خطط مستقبلية هي الدافع وراء هذا البيع.

كما أعلنت الشركة عن شراكة مع مؤسسة Sui بهدف دمج أصولها في الاحتياطي الاستراتيجي والمشاركة في تطوير منتجات جديدة.

في سياق آخر، أفادت تقارير من “وول ستريت جورنال” و”بلومبرغ” بأن “WLFI” أجرت مناقشات مع بينانس حول مشاريع تجارية، من بينها تطوير عملة رقمية مستقرة.

لكن الشركة و”Changpeng Zhao” نفيا وجود أي صفقات أو نية للاستحواذ على حصة في بينانس، معتبرين التقارير ذات دوافع سياسية لا أكثر.

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