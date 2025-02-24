عملة الايثيريوم تظهر مرونة رغم تداعيات اختراق منصة Bybit

تعافت الإيثيريوم سريعا من التراجع الذي أعقب اختراق “Bybit”، حيث هبطت بنسبة 7% في 21 فبراير، من 2832 دولار إلى 2629 دولار، قبل أن تعود إلى 2800 دولار في 23 فبراير، لكنها فقدت زخمها لاحقا لتتداول دون مستوى 2700 دولار.

في 24 فبراير، أفادت “Lookonchain” أن “Bybit” حصلت على 446,870 ETH بقيمة 1.23 مليار دولار عبر قروض وإيداع الحيتان وعمليات شراء لتعويض الفجوة.

أكد الرئيس التنفيذي “بن تشو” أن منصة “Bybit” أغلقت فجوة الايثيريوم المسروق بالكامل، مشيرا إلى قرب نشر تقرير مدقق لإثبات الاحتياطي.

تشير التقارير إلى أن المخترقين، الذين يُعتقد أنهم من مجموعة “Lazarus” الكورية الشمالية، يستخدمون خدمة “eXch” لغسل الأموال.

وقد تواصلت “Bybit” مع جهات تنظيمية، بما في ذلك الإنتربول، لمحاولة منع تدفق هذه الأموال.

كما نجحت جزئيا في تجميد بعض الأصول بمساعدة “Tether” و”Circle” و”Avalanche” و”THORChain”، لكن المبلغ المجمد لا يزال ضئيل مقارنة بالخسائر الكلية.

من الناحية السعرية، فشلت الايثيريوم في الاستقرار فوق 2800 دولار، متراجعة إلى ما دون مستوى 2700 دولار مع افتتاح الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، لكنها وجدت دعما عند هذا المستوى.

تتراوح العملة حاليا بين 2600 و2800 دولار منذ انهيارها دون 3000 دولار في أوائل فبراير، دون مؤشرات واضحة على استعادة هذا المستوى قريبا، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي أعقبت اختراق منصة “Bybit”

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