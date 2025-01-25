سعر البيتكوين يختبر مستوى 104,000 دولار وعملة TRUMP تتراجع بنسبة 20%

شهدت عملة البيتكوين انخفاض من 107,000 دولار إلى 104,000 دولار خلال 24 ساعة، مع تراجع القيمة السوقية إلى 2.06 تريليون دولار.

بينما ظلت هيمنة البيتكوين فوق مستوى 55.6%.

جاءت هذه التحركات بعد تقلبات كبيرة أعقبت خطاب الرئيس “ترامب”، حيث خسرت العملة 5000 دولار في دقائق قبل أن تحافظ على مستوى الستة أرقام.

أما العملات الرقمية البديلة، فقد انخفضت بشكل جماعي حيث تراجعت الايثيريوم إلى أقل من 3300 دولار بنسبة 4%، وXRP بنسبة 3%.

وسجلت كل من سولانا و”Chainlink” خسائر بنسبة 6% لكل منهما.

وكانت أكبر الخسائر من نصيب عملة “TRUMP”، التي هبطت 20% إلى أقل من 27 دولار.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفضت بنحو 80 مليار دولار، لتسجل 3.720 تريليون دولار.

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