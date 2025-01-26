سعر البيتكوين (BTC) يستقر بالقرب من مستوى 105000 دولار وهدوء نسبي لأغلب العملات الرقمية

شهد سعر البيتكوين استقرار ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع عند مستوى 105 دولار، في حين سجلت بعض العملات الرقمية البديلة مكاسب يومية متباينة.

أداء البيتكوين:

بدأت البيتكوين الأسبوع الماضي بتقلبات حادة، حيث انخفض سعر من 106 آلاف دولار إلى أقل من 100 ألف دولار في وقت قصير، قبل أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 109 آلاف دولار.

بعد ذلك، تعرض سعر العملة لتذبذبات جديدة نتيجة التطورات السياسية، بما في ذلك خطاب “دونالد ترامب” الذي لم يتطرق إلى العملات المشفرة.

برغم محاولات التصحيح، استعاد السوق زخم ملحوظ، ليعود سعر البيتكوين إلى مستوى 107 آلاف دولار، قبل أن يتراجع إلى 105 آلاف دولار حيث استقر بالقرب منها في الساعات الأخيرة.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين 2.07 تريليون دولار، مع هيمنة على السوق تقدر بنسبة 55.4%.

أداء العملات البديلة:

كعادتها العملات الرقمية البديلة تتبع مسار البيتكوين وفيما يلي أداء أبرز وأكبر العملات الرقمية البديلة:

سعر الايثيريوم (ETH): ارتفع بنسبة 1.3%، متجاوزا 3300 دولار.

سعر الريبل (XRP): صعد إلى مستوى 3.1 دولار بزيادة يومية مماثلة.

سولانا (SOL) وعملة لينك (LINK): حققتا مكاسب بنسبة 3%، ليتم تداولهما عند 255 دولار و25 دولار على التوالي.

أفالانش (AVAX): قادت نمو العملات الرقمية البديلة الكبرى، مسجلة زيادة بنسبة 6% لتصل إلى 37.5 دولار.

بشكل عام استعادت القيمة السوقية الاجمالية للعملات المشفرة أكثر من 60 مليار دولار، لتصل إلى 3.74 تريليون دولار، مما يعكس تعافي طفيف للسوق.

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