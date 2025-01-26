ثلاث توقعات مثيرة لسعر البيتكوين في عام 2025

شهد سعر البيتكوين ارتفاع كبير في الأشهر الأخيرة، حيث قفز السعر من أقل من 70 ألف دولار إلى ما يقرب من 110 آلاف دولار، مسجلا بذلك رقم قياسي جديد في حدود الستة أرقام.

مع تضاعف قيمتها تقريبا خلال ستة أشهر، والتداول حاليا بأكثر من 100% من قيمتها قبل عام، فإن التوقعات المستقبلية لسعر البيتكوين تبقى محور اهتمام المحللين.

تفاؤل بشأن مستقبل البيتكوين:

يتوقع العديد من المحللون استمرار الزخم الصعودي لعملة البيتكوين في عام 2025، مدفوع بعدة عوامل رئيسية، منها:

إعادة انتخاب “دونالد ترامب” وتعيين رئيس جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤيد للعملات المشفرة.

خطط الكونغرس لاعتماد البيتكوين كجزء من الاحتياطي الاستراتيجي الوطني.

استمرار الطلب المتزايد على البيتكوين مع توسع شبكة التعدين وعرض العملة المحدود.

زيادة العرض من الدولار، مع استمرار العجز القياسي في الميزانية الأمريكية.

توقعات الخبراء بشأن سعر البيتكوين في 2025:

محللو شركة “Aquinas Wealth Advisors”:توقع سعر البيتكوين أن يصل 130,000 دولار

يرى “كريستوفر ماكماهون”، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تبني المؤسسات للعملات المشفرة سيكون الدافع الرئيسي لارتفاع سعر البيتكوين إلى 130 ألف دولار. محللو منصة “Motley Fool”: سعر البيتكوين سيصل لمستوى 200,000 دولار

بحسب محللو منصة “Motley Fool”، فإن البيتكوين قد يصل إلى 200 ألف دولار، ويكون ذلك مدفوع بالاستثمار العالمي المتزايد في العملات المشفرة واعتماد الحكومات والشركات لتقنيات البلوكشين. محللو شركة “بلاك روك”: سعر البيتكوين سيصل لمستوى 700,000 دولار

يقدم “لاري فينك”، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، التوقع الأكثر تفاؤلا حيث يرى أن سعر البيتكوين قد يصل إلى 700 ألف دولار إذا خصصت صناديق التحوط الكبرى بين 2% و5% من استثماراتها للعملة المشفرة.

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