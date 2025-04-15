الاقتصاد

«ميار القابضة»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«ميار القابضة»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار القابضة»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميار القابضة انخفاض خسائرها المتراكمة من نسبة 15.46% بمبلغ 9.28 مليون ريال في 30 يونيو الماضي إلى أرباح مبقاة بمبلغ 1.18 مليون ريال في 13 ديسمبر الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، بلغت الخسائر المتراكمة حاليا 0 ريال بنسبة 0% من رأس المال.
ويعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام المالي الحالي.
وتعمل الادارة التنفيذية وفق توجيهات مجلس الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف لزيادة ربحيتها.
وشملت الأسباب: تحقيق صافي أرباح خلال النصف الثاني من عام 2024م بمبلغ (9.96) مليون ريال تمثل نسبة 16.6% من رأس المال.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا