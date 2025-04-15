شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار القابضة»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميار القابضة انخفاض خسائرها المتراكمة من نسبة 15.46% بمبلغ 9.28 مليون ريال في 30 يونيو الماضي إلى أرباح مبقاة بمبلغ 1.18 مليون ريال في 13 ديسمبر الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغت الخسائر المتراكمة حاليا 0 ريال بنسبة 0% من رأس المال.
ويعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام المالي الحالي.
وتعمل الادارة التنفيذية وفق توجيهات مجلس الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف لزيادة ربحيتها.
وشملت الأسباب: تحقيق صافي أرباح خلال النصف الثاني من عام 2024م بمبلغ (9.96) مليون ريال تمثل نسبة 16.6% من رأس المال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغت الخسائر المتراكمة حاليا 0 ريال بنسبة 0% من رأس المال.
ويعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام المالي الحالي.
وتعمل الادارة التنفيذية وفق توجيهات مجلس الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف لزيادة ربحيتها.
وشملت الأسباب: تحقيق صافي أرباح خلال النصف الثاني من عام 2024م بمبلغ (9.96) مليون ريال تمثل نسبة 16.6% من رأس المال.