شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 4.3% بالربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية، بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع المماثل له من عام 2024م متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 5.1 وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.5% مقابل انخفاض أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.1%.

تشير البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، إلى أن أسعار العقارات في القطاع السكني شهدت ارتفاعات متفاوتة في الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وسجل

القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 5.1% والذي يبلغ وزنه في المؤشر (72.7%) مدفوعا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.3 والتي يبلغ وزنها في المؤشر (%45.8). أسعار العقارات في السعودية شهد القطاع السكني ارتفاعًا في أسعار الفلل بنسبة 10.3%، وارتفاعا في أسعار الشقق بنسبة 1.2، وكذلك ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 2.8%.

وفي السياق ذاته ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 2.5% مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.4%.

وشهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 3.1%، وأسعار المعارض بنسبة 5.1%. ارتفاع أسعار العقارات ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع السابق الربع الرابع من عام 2024م.

وتأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.9% متأثرا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.2 وكذلك ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.2%، وأسعار الأدوار بنسبة 0.2%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 1.4%.

من جانب آخر انخفضت أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.1%، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 2.6 وفي المقابل ارتفعت أسعار العمائر بنسبة %1.6، وأسعار المعارض بنسبة 1.8%.

وفي السياق نفسه انخفضت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 3.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 3.8%. تحركات أسعار العقارات وفيما يتعلق بتأثير المناطق الإدارية على التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات والذي بلغ نسبة 4.3% على مستوى المملكة فقد كان مدفوعا بارتفاع الأسعار بمنطقة الرياض بنسبة 10.7%، وتليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 1.5%، مقابل التراجع بنسبة 5.5% في المنطقة الشرقية.

وعلى صعيد مناطق المملكة الأخرى، فقد شهد الارتفاع السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات في مناطق الحدود الشمالية والجوف ونجران النسب الأعلى بعد منطقة الرياض، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات 8.7% و8.2% و5.6% في هذه المناطق على التوالي.

في المقابل، شهدت المنطقة الشرقية ومنطقة عسير أعلى معدلات التراجع بنسبة 5.5% و4.4% لكل منهما على التوالي.