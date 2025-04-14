شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 14-4-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 14 أبريل 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.03جنيه للشراء.

14.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.11جنيه للشراء.

14.08جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.11جنيه للشراء.

14.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.1جنيه للشراء.

14.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.99جنيه للشراء.

14.07جنيه للبيع.



