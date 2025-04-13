شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.. تطورات سعر الذهب اليوم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب أحدث المعلومات الواردة من سوق الذهب وتطورات سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بعد تسجيل مستوى تاريخي جديد ليستمر الدعم المقدم إليه من ارتفاع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

• عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها.

الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفع في مصر بمقدار 310 جنيهات بنسبة ارتفاع 7% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4690 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4380 جنيه للجرام.



الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.



و يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.