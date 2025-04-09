خام برنت دون 60 دولاراً للمرة الأولى منذ فبراير 2021

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة تتجاوز 4.5 في المائة، ليصل خام برنت إلى 59.78 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى منذ فبراير (شباط) عام 2021.

وبحلول الساعة 10:29 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت بنحو 4.5 في المائة إلى 59.77 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأميركي بنسبة 4.45 في المائة إلى 56.90 دولار للبرميل، وفق “الشرق الأوسط”.

وفقَدَ النفط نحو خُمس قيمته منذ أن أعلن ترمب زيادة الرسوم الجمركية على شركائه التجاريين، في 2 أبريل (نيسان) الحالي، وهو أكبر انخفاض له على مدى 5 أيام منذ مارس (آذار) 2022. وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين ستدخل حيز التنفيذ، بعد منتصف الليل بقليل، حتى مع تحرك إدارة ترمب لبدء محادثات سريعة مع شركاء تجاريين آخرين مستهدَفين برسوم جمركية شاملة.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، بسبب مخاوف الطلب الوشيكة التي أجّجتها حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات ارتفاع المعروض.

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