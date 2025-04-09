شكرا لقرائتكم خبر عن «المتقدمة» تتحول للربحية بـ72 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد خلال العام السابق، بينما كانت حصة خسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد قدرها 34 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأ,ضحت أن الارتفاع أعلاه جاء على الرغم من الارتفاع في أسعار البروبان بنسبة 8%.

وتعود أسباب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 6%، وانخفاض أسعار البروبان بنسبة 8%

وأفادت بعدم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 212 مليون ريال بالإضافة إلى خسائر قدرها 37 مليون ريال خلال الربع السابق. الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للربحية في الربع الأول من 2025 بـ72 مليون ريال، مقابل خسائر بـ58 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 91%.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد خلال العام السابق، بينما كانت حصة خسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد قدرها 34 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.وأ,ضحت أن الارتفاع أعلاه جاء على الرغم من الارتفاع في أسعار البروبان بنسبة 8%.وتعود أسباب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 6%، وانخفاض أسعار البروبان بنسبة 8%وأفادت بعدم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 212 مليون ريال بالإضافة إلى خسائر قدرها 37 مليون ريال خلال الربع السابق.