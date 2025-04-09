شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكاسب مؤقتة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقدت الأسهم الأمريكية مكاسبها الصباحية وتراجعت مجددًا مع نهاية تعاملات يوم الثلاثاء في بورصة وول ستريت، لتواصل الأسهم الأمريكية تقلباتها الحادة على مدار اليوم.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نهاية التعاملات بنسبة 6ر1%.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 320 نقطة بعد أن كان ارتفع بواقع 1460 نقطة في الصباح.

في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر2%.