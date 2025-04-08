لماذا ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ؟

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 للبيع والشراء داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ويرجع ذلك نتيجة زيادة الطلب على النقد الأجنبي خاصة بعد الأعياد والإجازات الرسمية الطويلة، إضافة إلى تصاعد الحرب التجارية بعد فرض ترامب رسوما جمركية ما بين 10% و50% على صادرات الدول إلى أمريكا

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار قيمة 51.34 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار قيمة 51.42 جنيه للشراء، وقيمة 51.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم قيمة 51.42 جنيه للشراء، وقيمة 51.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار قيمة 51.41 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار قيمة 51.42 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار قيمة 51.37 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ليتخطى 51 جنيها يرجع إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي خاصة بعد الأعياد والإجازات الرسمية الطويلة، إضافة إلى تصاعد الحرب التجارية بعد فرض ترامب رسوما جمركية ما بين 10% و50% على صادرات الدول إلى أمريكا، الأمر الذي عزز من ارتفاع سعر الدولار عالميا لأن الحرب التجارية التي صنعها ترامب تسببت قي حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية وأثرت على الأسواق الناشئة.

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن تصريحات المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتوقعات تشير إلى استمرار البنك في سياسة التشديد النقدي تدعم أيضا ارتفاع سعر الدولار عالميا، موضحا أن الإضرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أيضا زادت من الطلب على الدولار، خاصة بعد التخوف من استمرار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وأضاف أن الزيادة الحالية بسيطة وليست كبيرة وهي زيادة طبيعية في ظل الأحداث الراهنة ولا تدعو للقلق.