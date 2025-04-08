شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل الهبوط ويتداول دون 3000 دولار مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب انخفاضه ليتراجع بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل لجوء المستثمرين إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة التي تُغذي المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وفقًا لما ذكرته منصة "إم آي ترايد". أسعار الذهب اليوم تراجع سعر الذهب الفوري إلى 2971 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ منتصف مارس، ليكسر حاجز 3000 دولار أمريكي.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% لتُسجل 2995 دولارًا للأوقية، لتتداول دون مستوى 3000 دولار لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.

اقرأ أيضاً: هل ينهار سعر الذهب بعد قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة؟ قوة الدولار تقود خسائر الذهب استعاد الدولار الأمريكي بعضًا من قوته، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ستة أشهر الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة، ورد الصين بفرض رسوم بنسبة 34% على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، مما تسبب في اضطرابات في الأسواق المالية وسقوط حاد في مؤشرات الأسهم العالمية.

كما تأثرت أسعار المعدن الأصفر بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 4.147%.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.39% ليُسجل 103.29 نقطة، ما عزز من الضغوط على أسعار الذهب. بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، أبرزها: محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر صدوره يوم الأربعاء. وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين، والتي من المتوقع أن تقدم إشارات جديدة بشأن اتجاه التضخم.

اقرأ أيضاً: لماذا تتقلب أسعار الذهب بشدة حالياً.. وما توقعات المعدن النفيس؟ علاقة التضخم بأسعار الذهب قالت أدريانا كوجلر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الرسوم الجمركية ونقص المعروض من السلع يؤثران بشكل مباشر على التضخم، مشيرة إلى أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار، وهو ما بدأت الأسواق في رصده بالفعل. توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة يتعرض الذهب لضغوط بيعية واضحة، مع استمرار الأسعار في التداول دون مستوى 3000 دولار أمريكي.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل حاد، مما يشير إلى تحول الزخم نحو الاتجاه الهبوطي، مع إمكانية استقرار السعر بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، الذي يقع حاليًا بين 2942 و3000 دولار.

وفي حال كسر هذا النطاق، قد تتجه الأسعار نحو مستوى 2900 دولار، يليه المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند مستوى 2801 دولار أمريكي.

أما في حال تمكن المشترون من دفع الذهب مجددًا فوق مستوى 3000 دولار، فقد يتجه السعر لاختبار مستوى المقاومة عند 3050 دولارًا.