شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تجدد عقد منصة بحرية في السعودية بقيمة 1.1 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أديس القابضة، أمس، تجديد عقد إحدى منصاتها البحرية المرفوعة المعلقة في السعودية لمدة عشر سنوات، مع شركة نفط وطنية كبرى.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي القيمة المتراكمة لعقد المنصة يقدر بـ1.088 مليار ريال.

وكانت هذه المنصة من بين المنصات الستة التي تم تعليق عملها بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق.

ويمثل هذا التجديد شهادة على العلاقة الوطيدة والممتدة لأديس مع عميلها ويعزز من النظرة المستقبلية للمجموعة فيما يتعلق بأعمالها في السعودية.

ويمتد تجديد العقد لفترة مؤكدة تبلغ عشر سنوات، وهو ما سيزيد بشكل كبير من وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات ويعزز من استدامة الأعمال المتراكمة.

وأوضحت أن المنصة حالياً تُنفذ عقداً متوسط الأجل في مصر، وسيتم تأكيد تاريخ بدء تشغيل المنصة لاحقاً مع العميل في المملكة.