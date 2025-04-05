شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وبريطانيا تؤكدان أن الحرب التجارية لا تخدم مصالح أحد والان نبدء بالتفاصيل

الحرب التجارية

التعريفات الجمركية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أن "الحرب التجارية لا تخدم مصالح أحد"، بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية عالية.وقال مكتب ستارمر إن الزعيمين تحدثا هاتفيًا "واتفقا على أن الحرب التجارية لا تخدم مصالح أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".وشدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى ضرورة "الوحدة".وقال ماكرون على منصة إكس "في حين يعاني الاقتصاد العالمي من صدمة التعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، أكدنا من جديد استعدادنا لتنسيق مواقفنا عن كثب في المناقشات الجارية مع الرئيس دونالد ترامب".وأضاف "يجب أن نكون متّحدين ومصممين معا على حماية مواطنينا وأعمالنا" وهو نداء كان وجّهه الخميس إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وبعد أكثر من أربع سنوات على دخول بريكست حيّز التنفيذ بخروج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي، أفلتت المملكة المتحدة من جزء من التعريفات الجمركية الأمريكية التي طالت التكتل، وهي تعوّل على التوصّل إلى اتفاق مع واشنطن يمنحها أفضلية أكبر.وشدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على أن "الأوان لم يفت بعد لمواجهة المخاوف عبر المفاوضات"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الأوروبيين "مستعدون للرد".