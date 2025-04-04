شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 17 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.383 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.96 روبلًا، ليبلغ 93.1608 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4 كوبيكات، ليصل إلى 11.4818 روبلًا.