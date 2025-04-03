الاقتصاد

تباين أداء الجنيه الإسترليني.. وبورصة لندن تغلق على انخفاض

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

  • تباين أداء الجنيه الإسترليني.. وبورصة لندن تغلق على انخفاض 1/2
  • تباين أداء الجنيه الإسترليني.. وبورصة لندن تغلق على انخفاض 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الجنيه الإسترليني.. وبورصة لندن تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 1.59% .
وسجّل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل 137.14 نقطة، ليصل عند مستوى 8471.34 نقطة.

الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3112 دولار أمريكي، بزيادة 0.81%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1867 يورو بنسبة 0.95% .
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا