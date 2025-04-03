شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الجنيه الإسترليني.. وبورصة لندن تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 1.59% .وسجّل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل 137.14 نقطة، ليصل عند مستوى 8471.34 نقطة.سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3112 دولار أمريكي، بزيادة 0.81%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1867 يورو بنسبة 0.95% .