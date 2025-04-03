شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهبوط تصحيحي في سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة المعادن الثمينة أخر تطورات في الذهب في مصر اليوم الخميس في التعاملات الصباحية، مع توقعات بعمليات هبوط تصحيحي لجني الأرباح.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيه

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لنتائج حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،وإعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة.

يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.