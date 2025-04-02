الاقتصاد

الاقتصاد البريطاني.. تباين موقف الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

الاقتصاد البريطاني.. تباين موقف الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2978 دولار أمريكي، بزيادة 0.46%.
فيما نزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1939 يورو بنسبة 0.04%.

انخفاض البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 0.34%.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 29.68 نقطة، ليصل عند مستوى 8605.12 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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