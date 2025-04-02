شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني.. تباين موقف الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2978 دولار أمريكي، بزيادة 0.46%.

فيما نزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1939 يورو بنسبة 0.04%. انخفاض البورصة البريطانية أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 0.34%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 29.68 نقطة، ليصل عند مستوى 8605.12 نقطة.