شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم بعد صعود كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسي جديد في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

• عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها بدون مصنعية



الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.



و يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.