الاقتصاد

سعر الدولار فى ختام اليوم الاثنين 30-3-2025 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار فى ختام اليوم الاثنين 30-3-2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 31 مارس 2025 04:37 م

سجل سعر الدولار فى ختام اليوم الاثنين 31-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث  الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية،  حيث بلغت قيمته بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه  للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين ، بالبنك الأهلى المصرى   50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه  للبيع

و استقر سعر الدولار  فى ختام   التعاملات اليوم  كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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