مجموعة طلعت مصطفى تكرّم أمهات مدينتي فى عيد الأم ( فيديو )

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القاهرة - سامية سيد -

في إطار مسؤوليتها المجتمعية وتقديرها لدور المرأة، كرّمت مجموعة طلعت مصطفى أمهات مدينتي خلال احتفالية مميزة نظمها نادي مدينتي، لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025.

شهد الحفل حضور عدد كبير من سكان مدينتي، إلى جانب مجموعة من الأمهات المكرمات اللاتي تم اختيارهن بناءً على دورهن البارز في تربية الأجيال ودعم الأسرة والمجتمع. وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والفنية، إضافةً إلى تقديم الهدايا وشهادات التقدير للأمهات المثاليات تكريمًا لعطائهن المستمر.

وأكد خالد عويس، مدير نادي مدينتي، أن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات يتم تنظيمها كل عام بالنادي بمناسبة عيد الأم، وأشار إلى أن أعداد المشاركين في الحفل أكثر من كل عام . من جانبها ، أكدت علا فاروق، مدير المركز الثقافي بنادي مدينتي، أن تكريم الأمهات المثاليات من الاحتفالات المميزة التي ينظمها نادي مدينتي كل عام تقديراً لدور الأم في بناء الأجيال.



مجموعة طلعت مصطفى تكرّم أمهات مدينتي فى عيد الأم (3)



مجموعة طلعت مصطفى تكرّم أمهات مدينتي فى عيد الأم (4)



مجموعة طلعت مصطفى تكرّم أمهات مدينتي فى عيد الأم (1)