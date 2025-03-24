شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس فاضل مرزوق: تقديم مقترحًا لـمجلس الوزراء لزيادة الصادرات لـ12 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن تقديم مقترح خلال اجتماع لجنة تنمية الصادرات المقرر اليوم الثلاثاء يشتمل على عدد من التوصيات لزيادة الصادرات لمستويات 12 مليار دولار بحلول 2025.



وشدد خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك حرصا كبيرا من الحكومة للتواصل مع القطاع الخاص وتنمية الصادرات المصرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وإزالة العوائق التي يمكن أن تواجه الصادرات المصرية.

وأشار مرزوق، إلي الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في فتح باب مستمر للتواصل بين القطاع التصديري والحكومة من أجل تحقيق مستهدف الصادرات المصرية، وإيجاد سبل مختلفة للتعامل الجاد مع ملف الصادرات.

وكشف المهندس فاضل مرزوق، عن ملامح خطة زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، أن هذه المقترحات تأتى فى إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قفزة نوعية في صادرات الملابس الجاهزة، والتي تعد واحدة من أهم الصناعات الرائدة فى مصر، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 34% لتسجل 689 مليون دولار مقابل 514 مليون دولار خلال 2023، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس.

أعلن "مرزوق" أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية وأن هناك دعمًا حكوميًا لتحقيق هذه المستهدفات.

وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل، ويحقق نمواً سنوياً مستمراً.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات، وقال: "نحن نركز على تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، خاصة من الدول الرائدة فى هذا المجال مثل تركيا والصين وفيتنام والهند".

وأضاف المهندس فاضل، أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار بمصر، كما أكد أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما سيسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.