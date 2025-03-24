شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي الألماني الصحية»: بيع أرض في الرياض بـ122 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتمت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عملية بيع أرض مملوكة لها والواقعة في حي الصحافة بمدينة الرياض مساحتها 4000 متر مربع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة بيع الأرض 122 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية).
وأوضحت أن المشتري كل من: - شركة اللجين المعمارية للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة تملك (50%)، و- شركة عبد الله حمد المغامس للتطوير العقاري بنسبة تملك (25%)، و- شركة محمد عبد الرحمن المغامس للتطوير العقاري بنسبة تملك (25%).
وأفادت بأن البيع ضمن جهود الشركة لتعزيز مركزها المالي وتحسين السيولة النقدية.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي من الصفقة في النتائج المالية للربع الذي تم فيه البيع.
ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل في تمويل النشاط الجاري.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة بيع الأرض 122 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية).
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وأفادت بأن البيع ضمن جهود الشركة لتعزيز مركزها المالي وتحسين السيولة النقدية.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي من الصفقة في النتائج المالية للربع الذي تم فيه البيع.
ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل في تمويل النشاط الجاري.