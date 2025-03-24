شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وفقد المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا أقل من 1ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0%، ليصل إلى 97ر37676 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 49ر9 نقطة، أو 34ر0 %، ليصل إلى 67ر2794 نقطة.