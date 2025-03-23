شكرا لقرائتكم خبر عن «الأشغال الميسرة» توقع عقدا مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الأشغال الميسرة، اليوم، عقدا مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لخدمات نقل المفروشات ومعدات المكاتب.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 16.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقعت أن يكون للعقد أثرا ماليا إيجابيا على السنوات 2025، و2026، و2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 16.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقعت أن يكون للعقد أثرا ماليا إيجابيا على السنوات 2025، و2026، و2027.