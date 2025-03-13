الاقتصاد

أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية

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الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 375 فرصة استثمارية متنوعة في مدن ومحافظات المنطقة عبر بوابة "فرص"، بهدف دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات.
وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن الفرص المطروحة تضمنت 150 فرصة استثمارية تنافسية و225 فرصة تأجير مؤقت للأنشطة الموسمية ومحددة المدة، وتشمل مجالات مثل تطوير الواجهات البحرية، والبنية التحتية، والنقل، والأسواق، والمراكز الترفيهية والسياحية، والأنشطة ، والمشاتل، والمتنزهات، والمواقع التجارية المتنوعة.
وأضاف أن الفرص تتضمن أنشطة استثمارية مؤقتة وموسمية، مثل المهرجانات، والفعاليات، والمطاعم، وعربات الأطعمة، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم رواد الأعمال.
وأشار الجبير إلى أن الأمانة تجاوزت مستهدفات وزارة المالية لسبع سنوات متتالية، حيث تخطت استثماراتها 95% من الأصول المتاحة، وبلغت إيراداتها أكثر من ملياري ريال، مما يعزز الاستدامة المالية. ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى استكشاف الفرص عبر منصة "فرص" والمشاركة في المشاريع التي تعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة بالمنطقة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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