شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر جلسة تداول لـ"حديد عز" وحذف الشركة من قاعدة بيانات البورصة والان مع تفاصيل الخبر

تحذف بيانات شركة حديد عز من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تعرض حالة شركة حديد عز بعد ثلاثة أشهر على لجنة القيد بناء على مذكرة دراسة معدة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد قررت بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز (شطبا اختياريا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.7 مليار جنيه موزع على 542.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

يأتي ذلك بعدما فتحت إدارة البورصة، سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 23 فابرير وحتى 6 مارس الجاري، وتم شراء عدد 163.8 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم، تمثل نسبة 30.198% تقريبًا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغة 542.3 مليون سهم، وتمثل نسبة 88% تقريبا من إجمالي الأسهم حرة التداول البالغ عددها 186.1 مليون سهم لتصبح الأسهم حرة التداول بعد شراء أسهم المتضررين بعدد 27.2 مليون سهم (بنسبة 5,01571 %) مملوكة لعدد 7743 مساهم طبقا للموقف في 10/03/2025 في ضوء البيان الوارد من شركة مصر للمقاصة.

وتعد شركة حديد عز، من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، والتي تتجاوز 72 مليار جنيه، كما تعتبر ثاني أكبر شركة من حيث الوزن النسبي بقطاع الموارد الأساسية، وتمتلك الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لحديد عز 2.7 مليار جنيه موزعة على عدد 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.