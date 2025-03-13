الاقتصاد

المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية 1/2
  • المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 5 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 86.6204 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 31 كوبيكًا، ليبلغ 93.971 روبلًا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيك، ليصل إلى 11.9242 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا