المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 5 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 86.6204 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 31 كوبيكًا، ليبلغ 93.971 روبلًا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيك، ليصل إلى 11.9242 روبلًا.

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