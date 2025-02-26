شكرا لقرائتكم خبر عن 32.8 مليار جنيه تعاملات كلية.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

تباين المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين.واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد بالبورصة عند مستوى 2.270 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 32.8 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.1 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 30631.95 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 0.06 % ليبلغ 8639.93 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 0.01 %ليصل إلى 11905.04 نقاط.