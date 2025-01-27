شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل: ما مستقبل العلاقات بين الصين وأمريكا في عهد ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض 10% رسوم جمركية مبدئية على الصين بداية من الشهر المقبل، عرضت منصة "إيكونوميست إنتيليجنس" توقعاتها لسير العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم في ظل اتجاه ترامب لفرض رسوم جمركية باهظة أكبر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. التعريفات الجمركية على الصين وتفترض توقعات إيكونوميست إنتيليجنس حدوث زيادة قدرها 20% في معدل التعريفة الجمركية الفعلية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 0.6% من عام 2025 إلى عام 2027.

ومن شأن التأثيرات الثانوية على الاستثمار في التصنيع ومعنويات المستهلك المحلي أن تعمل على إضعاف النمو الاقتصادي بشكل أكبر فإذا فرض دونالد ترامب تهديدا بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين، فإن التأثير الإجمالي على نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون خسارة 2.5% خلال الفترة ما بين عامي 2025-2027 حيث إن إلغاء الوضع التجاري التفضيلي للصين من شأنه أن يشير إلى تدهور كبير في العلاقات الثنائية.

ومن المرجح أن ترد الصين بفرض رسوم جمركية معتدلة ومستهدفة مع الاعتماد في المقام الأول على التدابير غير الجمركية ومن غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري يركز على خفض التجارة. تحديات أكبر أمام اقتصاد الصين من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي القادم ترامب رسومًا جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين بعد توليه منصبه وهذا من شأنه أن يفرض تحديًا خارجيًا كبيرًا على اقتصاد الصين في الفترة 2025-2026.

في تحليل إيكونوميست إنتيليجنس وضعت عدد من السيناريوهات للتعريفات الجمركية تعكس عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترامب.

ويستند التقييم جزئيًا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس ترامب الأول والتي جلبت متوسط معدل تعريفات جمركية للولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية المستوردة من أقل من 3٪ في عام 2017 إلى 10.3٪ في عام 2023. كيف ستؤثر تحركات ترامب على الصين؟ من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الصيني بشكل مباشر من خلال الصادرات إلى جانب التأثيرات من الدرجة الثانية على الاستثمار الصناعي ومعنويات المستهلك المحلي.

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وإلى أي مدى تستجيب الواردات الأمريكية لتغيرات أسعار الرسوم الجمركية (مثل المرونة) أمر بالغ الأهمية في تحديد التأثير على حجم التجارة.

تشير المرونة إلى مقدار استبدال المستهلكين والشركات للسلع الصينية بسلع دول أخرى فعندما تزيد الرسوم الجمركية وكلما زادت المرونة زادت الحساسية للرسوم الجمركية على السلع الصينية.

على الرغم من أن معدل الضريبة الجمركية الفعلية على السلع الصينية في الولايات المتحدة كان 19.3% وفقا لمعهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي فإننا نقدر أن معدل الضريبة الجمركية الفعلية على السلع الصينية يصل إلى 10.3% فقط بحلول عام 2023. السيناريو الأساسي لعلاقة الصين وأمريكا في السيناريو الأساسي، يفترض المحللون أن الولايات المتحدة سترفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على السلع الصينية بإجمالي 20 % خلال الفترة 2025-2027. ويتوقع أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الصين بمقدار 5-10 % في عام 2025 بسبب فرض التعريفات الجمركية المتعلقة بنزاعات تهريب الفنتانيل.

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كما سيقوم ترامب بفرض التعريفات الجمركية بشكل تدريجي من أواخر عام 2025 بمجموعة أوسع من الأعذار وأدوات السياسة مما يؤدي في النهاية إلى رفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الصادرات الصينية إلى حوالي 30% بحلول عام 2027. انخفاض صادرات الصين إلى أمريكا يتوقع حدوث انخفاض بنسبة 20% في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة خلال الفترة 2025-2027 مع الشعور بأغلب التأثير في عام 2026.

وستظهر الصادرات الصينية بعض المرونة في عام 2025 بسبب التحميل التجاري المسبق وعدم مرونة التجارة في البداية والطبيعة التدريجية لفرض التعريفات الجمركية.

كما إن الانكماش في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي في حد ذاته إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6 % خلال الفترة من 2025إلى 2027مع الشعور بأغلب التأثير في الفترة 2026-2027.

ويأتي العبء على الاقتصاد في عام 2025 بشكل أكبر من الصدمة التي لحقت بالاستثمار والاستهلاك ومع تسارع الأمور ستصبح التأثيرات أكثر وضوحًا مما يؤدي إلى إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر خلال الفترة من 2028-2029. التأثير على قيمة اليوان الصيني من المتوقع أن يمتص اليوان أو الرنمينبي التأثير جزئيا ولكن العملة لن تنخفض قيمتها بشكل مفرط وذلك نظرا للأولوية المتزايدة لاستقرار العملة لكن سيصبح الرنمينبي أكثر تقلبا وينخفض إلى 7.45 رنمينبي مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2026 وسوف يتدخل صناع السياسات عند مستويات سعر الصرف الحرجة لمنع دوامة الانخفاض. حزمة التحفيز الصينية وستنفذ الصين حزمة تحفيز اقتصادي في أوائل عام 2025 مع التركيز على مستويات أعلى من التوسع المالي وتخفيف القيود النقدية وسيبلغ الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز 4.1 تريليون يوان صيني سنويا أو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2023 .

من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2025، و4.3% في عام 2026، و4.1% في عام 2027 حيث تعمل الحوافز على تخفيف صدمات التعريفات الجمركية جزئياً.