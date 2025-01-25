الاقتصاد

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا

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د ب أ - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا.
وأوضح أنه يمكن أن يوقع عقد سريعًا إذا تُوصل لاتفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

نقل الغاز لأوروبا

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، بعد مقابلة رئيسة مولدوفا مايا ساندو لمناقشة أزمة إمداد الغاز في الدولة المجاورة: "يمكننا استخدام بنيتنا التحتية" لنقل الغاز من أذربيجان.
وتابع: "يمكننا توقيع عقد سريعًا إذا كانت هناك إرادة سياسية".
وكان تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا توقف عبر أوكرانيا الشهر الجاري، بعد انتهاء عقد نقل طويل الأمد وإغلاق كييف لطريق ظل يعمل على مدار خمسة عقود.

خط الأنابيب "توركستريم"

كانت اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط الأنابيب "توركستريم"، الوحيد المتاح لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وجاء ذلك بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من يناير وتخريب خط "نورد ستريم" في 2022.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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