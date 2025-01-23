شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "Marriott Residences Cairo” يبدأ تسليم المرحلة الأولى في يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفد مجموعة Marriott International يشيد بما حققته شركة A-Capital Holding في مشروع "Marriott Residences Cairo" قبل تسليم المرحلة الأولي بأيام

مشروع "Marriott Residences Cairo" إشادة عالمية تسبق العد التنازلي لتسليم المرحلة الأولى في يناير الجاري 2025

في إطار استعداداته لتسليم المرحلة الأولى من مشروع "Marriott Residences Cairo" في يناير الجاري 2025، استقبلت شركة A- Capital Holding وفدًا رفيع المستوى من مجموعة Marriott International في زيارة تفقدية للمشروع للوقوف على آخر ما تم إنجازه في المشروع قبل مرحلة التسليمات، الزيارة تأتي كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين التي تسعى لتقديم تجربة سكنية فاخرة تُحدث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، خاصة أن الطرفين مؤمنان بضرورة تقديم نموذج سكني فندقي مختلف تماما يليق بمكانتهما العالمية.



ضم وفد Marriott International مجموعة من القيادات البارزة، جون هيرنز: نائب الرئيس الأول للعمليات.

وأليشا كونيج: نائبة الرئيس للعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. وليندسي جاسو: المدير الأول لتطوير الأعمال والعمليات للعلامات التجارية السكنية، وإميلي ليفيسك: المدير الأول للجودة السكنية والتعليم، وجريجوري باسالا: المدير الإداري للأغذية والمشروبات السكنية العالمية، والمهندس محمد رفعت: استشاري إدارة المشروعات في منطقة الشرق الأوسط بوكالة ماريوت الدولية للاستشارات الهندسية.

ركزت الزيارة علي متابعة سير العمل والتأكد من توافق المشروع مع معايير ماريوت العالمية، التي تركز على الجودة، التصميم المتقن، وتجربة العميل المتميزة.

في البداية أعرب جون هيرنز، نائب الرئيس الأول للعمليات السكنية العالمية في ماريوت، عن إعجابه بما تم تحقيقه في المشروع قائلاً:

"ما رأيناه في "Marriott Residences Cairo" يعكس التزامًا غير مسبوق بالجودة والتميز. المشروع يقدم رؤية جديدة للحياة السكنية الفندقية في المنطقة، ونحن فخورون بالشراكة مع A-Capital Holding التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات بمعايير عالمية."

وأضاف: "هذا المشروع يُعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين ماريوت العالمية وشركائها المحليين، حيث يقدم تجربة متكاملة تتجاوز توقعات العملاء وتُبرز معايير ماريوت في كل تفصيلة."

من جانبه، قال صلاح عامر، الرئيس التنفيذي لشركة A-Capital Holding: زيارة وفد ماريوت العالمية تعكس الثقة الكبيرة التي نتمتع بها كشريك رئيسي في تنفيذ هذا المشروع الفريد، نحن ملتزمون بتقديم تجربة سكنية متميزة تعتمد على الجمع بين الرفاهية والخدمات المتكاملة التي تجعل "Marriott Residences Cairo" نموذجًا يحتذى به في مصر والمنطقة."

وأضاف: "المرحلة الأولى من المشروع، الجاري تسليمها في يناير 2025، تشمل تسليم وتشغيل 205 شقق فندقية، كما سيتم تشغيل المرافق المميزة مثل حمامات السباحة على الروف، صالة الألعاب الرياضية، ملاعب البادل، ومنطقة الاستجمام الفاخرة. بعد التسليم، سنبدأ التشغيل التجريبي، ونتوقع أن يكون التشغيل الكامل تحت إدارة ماريوت خلال ستة أشهر."

يمتد مشروع "Marriott Residences Cairo" على مساحة 27 ألف متر مربع، ويتألف من ستة أبراج متصلة، كل منها يتميز بخدمات فندقية متكاملة، يوفر المشروع مجموعة واسعة من المرافق تشمل نادي رياضي على الروف، حمامات سباحة، مناطق للشواء، مسارات للجري، وملاعب رياضية، مما يجعل الحياة داخله مزيجًا مثاليًا بين الفخامة والراحة.

يقع المشروع في بداية طريق الثورة، بالقرب من مطار القاهرة الدولي، ما يجعله موقعًا مركزيًا يتيح سهولة الوصول إلى أهم المرافق الحيوية في المدينة.

يتضمن المشروع شققًا فندقية متنوعة بمساحات تناسب مختلف الاحتياجات، بدءًا من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاث غرف نوم. وهو ما يجعله يلبي جميع احتياجات العميل من الخدمات الفندقية داخل المشروع دون الحاجة الى الخروج منه، على سبيل المثال لا الحصر خدمات ال Concierge وخدمات ال House Keeping وRoom Service وHealth Club.

وتم تصميم المشروع بالتعاون مع شركاء عالميين مثل WATG، الذين حرصوا على أن تكون كل تفصيلة في المشروع انعكاسًا للمعايير العالمية التي تميز ماريوت.

يعد مشروع "Marriott Residences Cairo" خطوة كبيرة نحو تقديم مفهوم جديد للسكن الفاخر في مصر. ومع بدء تسليم المرحلة الأولى، تُواصل A-Capital Holding تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم مشروعات عالمية المستوى.



وفد Marriott International Team



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