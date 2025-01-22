شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 30-01-2025م ، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 9,030,590.94 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107,507,035.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.084 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.92%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-04 الموافق 2025-02-03.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 30-01-2025م ، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 9,030,590.94 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107,507,035.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.084 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.92%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-04 الموافق 2025-02-03.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.