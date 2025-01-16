شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3790 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر. أسعار الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4331.5 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 3970.5 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، 3790 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3248.5 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2526.75 جنيه للبيع، و2510 جنيهات للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، 2165.75 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 30320 جنيها للبيع، و30120 جنيها للشراء.