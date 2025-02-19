"الصحة": يجب تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل 10 أيام من أداء العمرة

مبادرة الإرشاد المهني تخدم أكثر من 500 ألف طالب بمدارس المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: تطوير أكبر ميناء بالمنطقة الشرقية بسعة 10 ملايين طن متري سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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