شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: تطوير أكبر ميناء بالمنطقة الشرقية بسعة 10 ملايين طن متري سنويًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، تحدث المهندس أمين الناصر، رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية عن تطوير مشرع "سبارك".
وقال: "استكملنا تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، ونجحنا في استقطاب أكثر من 60 مستثمرًا محليًا وعالميًا بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال، وخلق ما يفوق 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة".
وتابع: "اليوم بفضل الله، تدار جميع عمليات النفط بالمملكة من خلال سبارك".
وأضاف: "تم تطوير أول وأكبر ميناء جاف خاص بالمنطقة الشرقية، بسعة 10 ملايين طن متري من البضائع سنويًا عن اكتمال جميع مراحله.
وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.
وقال: "استكملنا تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، ونجحنا في استقطاب أكثر من 60 مستثمرًا محليًا وعالميًا بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال، وخلق ما يفوق 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة".
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وأضاف: "تم تطوير أول وأكبر ميناء جاف خاص بالمنطقة الشرقية، بسعة 10 ملايين طن متري من البضائع سنويًا عن اكتمال جميع مراحله.
المنتدى السعودي للإعلامانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم. ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.
وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.