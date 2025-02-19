شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.4 ريختر.. زلزال يضرب إقليم أتاكاما في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم أتاكاما في تشيلي.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 96 كيلومترًا من مدينة دييغو دي ألماجرو الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 29.2 كيلومترًا.ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.كما ضرب زلزال بلغت قوته5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا فجر اليوم.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 148 كيلومترا جنوب غرب مدينة فاكفاك الإندونيسية، عند خط عرض 373ر3 درجة جنوبا وخط طول 034ر131 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات.