شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يحطم مستوى قياسي جديد ويشق طريقه نحو 3100 دولار للأونصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كسر سعر الذهب مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء بعد ارتفاعه بأكثر من 1% يوم الثلاثاء بسبب الطلب المتزايد على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية المثيرة للجدل التي يسير وفقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت.

جرى تداول الذهب عند سعر 2946.42 دولارًا بعد الارتداد من أدنى مستوياته اليومية عند 2892 دولارًا. الذهب يلمع والطلب يتزايد لا تزال الأسواق المالية في حالة من التوتر بعد فرض ترامب الأسبوع الماضي رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، وخططه لتطبيق رسوم معادلة لما تفرضه الدول الأخرى على الأمريكية وهو الأمر الذي أبقى أسعار سبائك الذهب في حالة صعودية وإمكانية كسر مستويات قياسية مرتفعة تناهز 3100 دولار للأونصة قريباً.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ توقعات أسعار الذهب رفع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي العملاق سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي إلى 3100 دولار بحلول نهاية العام الجاري 2025 بعد أن قال البنك الاستثماري إن الطلب "الأعلى هيكليًا" من البنوك المركزية سيضيف 9% إلى سعر المعدن غير المدر للعائد.

بعد فوز ترامب في السادس من نوفمبر2024 انخفض سعر الذهب إلى 2534 دولارا للأوقية (الأونصة) قبل أن يرتفع بنسبة 15.90% بسبب عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية عالميًا.

وكشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت ذهبًا بأكثر من 54% بــ 333 طنا بعد فوز ترامب. الاستثمار في الذهب وسط التضخم ووفق رأي المراقبين، ينبغي لتجار ومستمري الذهب أن يحذروا من تشكك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن إنجاز المهمة المتعلقة بالتضخم بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لمدة خمسة أشهر متتالية.

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قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي: "يجب أن تظل السياسة النقدية ذات نطاق مقيد حتى يتم الإعتراف بإحراز تقدم بشأن التضخم".

وتبعًا لأهمية تحركات الأسواق فسيراقب المحللون صدور قرار السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يناير إلى جانب بيانات الإسكان وطلبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي ومؤشر مديري المشتريات العالمية لــإس آند بي. الذهب مرشح لصعود أكبر لا يزال الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب عاملًا حاسمً في ظل تركيز المشترين على تجاوز أعلى مستوى على الإطلاق حققه المعدن بسعر 2942 دولارًا للأوقية ما يجعل مستويات المقاومة السعرية والرئيسية عند مستوى 2950 دولارًا ومستوى 3000 دولار.

ومن المهم القول إنه إذا تم تجاوز هذه المستويات فإن جولدمان ساكس تتوقع أن يصل سعر المعدن إلى 3100 دولار بحلول نهاية العام الحالي.