شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع أسعار الجملة في السعودية 2.9% خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الجملة في السعودية

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ارتفاع على أساس سنوي

أسعار الجملة

الدمام - شريف احمد - ارتفع المتوسط السنوي لأسعار الجملة لعام 2024 بنسبة 2.9% مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2023م.ووفقا لتقرير أسعار الجملة الصادر عن هيئة الإحصاء، فإن ارتفاع أسعار الجملة جاء متأثراً بشكل رئيس بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 7.2%، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.0%.سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً بنسبة 7.2 %، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.5%.وبحسب التقرير، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 1.0 % نتيجة لارتفاع أسعار جلود ومنتجات جلدية وأحذية بنسبة 5.6 %، وكذلك لارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 3.9%.وسجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 0.5%، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعة بنسبة 0.8%، وكذلك لارتفاع أسعار الحيوانات الحية بنسبة 3.5%.سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة 0.3 %، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.4 %، وكذلك لانخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 2.9%.ووفقا للتقرير، سجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 2.8%، نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.8%.وارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة على أساس سنوي بنسبة 1.2% خلال شهر ديسمبر من عام 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023م،ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.4%.ويعود ذلك لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وأسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 7.9%.على أساس سنوي شهد باب السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 2.4 %، في شهر ديسمبر 2024م مقارنة بشهر ديسمبر 2023م وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة %12.0، وكذلك ارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 7.9%.وفي ذات السياق ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.3% وأسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الأخرى بنسبة 1.9%.من ناحية أخرى انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.1%، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكهوالخضروات والزيوت والدهون بنسبة 2.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 1.6%.واستقرت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2024م.على أساس شهري شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في شهر ديسمبر 2024م مماثلاً لما تم تسجيله في شهر نوفمبر 2024؛ وذلك نظرا لارتفاع السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية بنسبة 0.5% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5 %، وأسعار المنتجات الزجاجية وغير الفلزية بنسبة 0.5%.وفي ذات السياق ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.3%، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار الأصناف النسيجية الجاهزة باستثناء الملابس بنسبة 0.2%.وارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.1 %، نتيجة لارتفاع أسعار الأسماك ومنتجات صيدها بنسبة 2.95، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.1%.وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2%.وفي المقابل انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1%، نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.5 %، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 0.5%.